Рада ожидает официального обращения Кличко о выборах в столице, - Корниенко
Об этом сообщает УНИАН.
Таким образом, он ответил на вопросы СМИ, по просьбе Кличко назначить внеочередные выборы в столице.
"Устные новости с сайтов, к сожалению, для нас не являются основанием даже об этом в Комитете (по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) говорить. Мы ждем официальное обращение. Если оно будет процедурно правильно подано в Верховную Раду, далее оно поступит в Комитет, и мы будем в Комитете определяться", - сказал Корниенко.
Александр Корниенко также пояснил, что после официального обращения парламент будет иметь три месяца на рассмотрение данного вопроса.
Нардеп также добавил, что следующее заседание профильного комитета состоится 1 октября. Если к этому сроку обращение будет - его рассмотрение станет возможным.
- Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко просит парламент распустить Киевсовет.
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