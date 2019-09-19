Рада одобрила введение единого счета для уплаты налогов с 2021 года

19 сентября, 2019, 14:38

Верховная Рада Украины приняла законы, вводящие единую отчетность по налогу на доходы физических лиц и единого социального взноса, которые платят предприниматели, нанимающие работников

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

19 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №1057 о внесении изменений в закон "О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование" по представлению единой отчетности по единому взносу (ЕСВ) и налога на доходы физических лиц (НДФЛ ).

Кроме того, нардепы приняли во втором чтении и связанный с этим документом законопроект №1072, которым вносятся соответствующие изменения в Налоговый кодекс Украины для урегулирования вопросов по объединению отчетностей.

Положения закона №1057 заработают с 1 января 2021: тогда предприятиям нужно будет подавать только одну отчетность по налогам, которые они платят за своих работников (вместо двух отчетностей). Также изменится система отчетности по этим налогам и сборам: она станет более унифицированной и удобной.

Кроме этого, депутаты унифицировали сроки представления отчетности. Ожидается, что это решение приведет к упрощению условий ведения бизнеса в Украине, ведь уменьшит затраты времени на представление деклараций и налоговых отчетов.

"Реализация законов будет способствовать упрощению условий для ведения бизнеса, упрощению администрирования налога с доходов физических лиц и единого социального взноса, уменьшению количества и объема налоговой отчетности", - пояснили важность принятия закона в Министерстве финансов.