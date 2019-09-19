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Espreso.tvМир"Здесь нет прессы": Окруженный журналистами Джонсон растерялся перед разъяренным отцом больного ребенка

"Здесь нет прессы": Окруженный журналистами Джонсон растерялся перед разъяренным отцом больного ребенка


фото: reuters
Премьера Британии Бориса Джонсона в среду во время визита в больницу отругал разъяренный отец больного ребенка

Об этом сообщает Politico.

На премьера Британии во время его визита в больницу набросился разъяренный отец больного ребенка, который сказал ему, что Государственная служба здравоохранения уничтожена, "а теперь он приезжает сюда за возможностью предстать перед прессой".

Событие освещало немалое количество британских СМИ. Но Джонсон растерялся и ответил: "Ну, на самом деле, прессы здесь нет".

На это отец указал на журналистов и камеры, подчеркнув: "Что вы имеете в виду, что здесь нет прессы, кто эти люди?"

Разъяренным мужчиной был Омар Салем, лейбористский активист, которій проводил кампанию против Brexit. Он сказал, что объяснил Джонсону "частично свое мнение о том, как он управляет NHS на основе опыта 7-дневной дочери, которой пренебрегали несколько часов прошлой ночью".

По его словам, команда в отделении неотложной помощи в университетской больнице Whipps Cross в Лондоне "была замечательной", но врача семья не могла дождаться часами.

Как сообщает The Guardian, пресс-секретарь премьер-министра заявил, что Салем, разумеется, был "очень нервный", и премьер-министр "не собирается прятаться от этих обстоятельств, когда он делает такие визиты, и, очевидно, стремится поговорить с людьми, посопереживать и увидеть, чем он может помочь ".

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