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Espreso.tvОбщество"Имел продуктивную беседу": глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины Загороднюком

"Имел продуктивную беседу": глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины Загороднюком


фото: defense.gov
Министр обороны США Марк Эспер поговорил по телефону с министром обороны Украины Андреем Загороднюком

Об этом Эспер сообщил в Twitter.

"Имел продуктивную беседу с министром обороны Украины Загороднюком. Я оптимистично настроен относительно его видения Министерства обороны и привязанности к оборонной и антикоррупционной реформ. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Эспер.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине.

Государственный департамент США согласовал выделение Украине $ 141 500 000 на усиление безопасности и обороны, в частности на приобретение стрелкового оружия.

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