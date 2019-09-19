"Имел продуктивную беседу": глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины Загороднюком

19 сентября, 2019, 09:45

Министр обороны США Марк Эспер поговорил по телефону с министром обороны Украины Андреем Загороднюком

Об этом Эспер сообщил в Twitter.

"Имел продуктивную беседу с министром обороны Украины Загороднюком. Я оптимистично настроен относительно его видения Министерства обороны и привязанности к оборонной и антикоррупционной реформ. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Эспер.

Had a productive call with Ukrainian Defense Minister Zahorodnyuk. I am optimistic about his vision for MoD and commitment to defense and anti-corruption reforms. I expressed unwavering US support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. - Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 18 сентября 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине.

Государственный департамент США согласовал выделение Украине $ 141 500 000 на усиление безопасности и обороны, в частности на приобретение стрелкового оружия.