"Имел продуктивную беседу": глава Пентагона поговорил по телефону с министром обороны Украины Загороднюком
Об этом Эспер сообщил в Twitter.
"Имел продуктивную беседу с министром обороны Украины Загороднюком. Я оптимистично настроен относительно его видения Министерства обороны и привязанности к оборонной и антикоррупционной реформ. Я выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Эспер.
Had a productive call with Ukrainian Defense Minister Zahorodnyuk. I am optimistic about his vision for MoD and commitment to defense and anti-corruption reforms. I expressed unwavering US support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity.- Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 18 сентября 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине.
Государственный департамент США согласовал выделение Украине $ 141 500 000 на усиление безопасности и обороны, в частности на приобретение стрелкового оружия.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019