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Espreso.tvОбщество"Возможно, со временем расскажу": Ткаченко отказался комментировать, будет ли баллотироваться в мэры Киева

"Возможно, со временем расскажу": Ткаченко отказался комментировать, будет ли баллотироваться в мэры Киева


фото: nv.ua
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко говорит, что "возможно, со временем" поделится собственной концепцией управления городом

Об этом он рассказал журналистам, передает Еспресо.TV.

"Было бы справедливым и честным, в том числе мэру, говорить, что если не можешь управлять городом, то нужно досрочные выборы и мэра", - сказал Ткаченко о возможных досрочных выборах.

На вопрос, будет ли он участвовать в выборах в мэры Киева, Ткаченко ответил: "Не комментирую этот вопрос".

"Сейчас вопрос должен стоять о том, почему только Киевсовет (распустить, - Еспресо.TV ), почему не мэра. И мне кажется, что если речь идет о перезагрузке власти, то речь должна идти о перезагрузке всей власти в Киеве. И как раз на базе нового закона о столице, который вносит более четкие рамки управления городом, чем они есть сейчас", - заявил нардеп.

Он также отметил, что хотел бы гордиться столицей и получать наслаждение, когда смотрит на него.

"Сейчас ни того, ни другого нет", - отметил нардеп.

На вопрос журналистов, чего сейчас не хватает городу для этого, он отметил: "Честности и концепции управления, видения города и следования концепции управления городом".

На уточняющий вопрос, имеет ли он такую концепцию, он добавил: "Возможно, со временем расскажу".

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