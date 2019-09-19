"Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею": украинская певица записала "Колыбельную для врага" с российскими субтитрами
19 сентября, 2019, 11:34
"Спатимеш в землі холодній,
Анастасия Шевченко, которая поет под псевдонимом Стасик, представила песню, в которой обращается к врагам Украины
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале певицы.
"Меня зовут Стасик, и я хочу кое-что сказать о войне. В глубине души я чувствую жалость к врагам. Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну - понимаешь, как плохо им живется в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем жить на своей. Поэтому сегодня я пою Колыбельную для врага ", - прокомментировала певица свою новую работу.
Слова к композиции написала сама Анастасия Шевченко, автором музыки выступил Александр Маноцков. Аранжировкой занимался Игорь Громадський.
"Спатимеш в землі холодній,
Як дитя у моїм лоні,
Ти довіку у полоні
Спи", - поет Стасик.
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