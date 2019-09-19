 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею": украинская певица записала "Колыбельную для врага" с российскими субтитрами

"Ти ж хотів землі цієї, тож тепер змішайся з нею": украинская певица записала "Колыбельную для врага" с российскими субтитрами

Анастасия Шевченко, которая поет под псевдонимом Стасик, представила песню, в которой обращается к врагам Украины

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале певицы.

"Меня зовут Стасик, и я хочу кое-что сказать о войне. В глубине души я чувствую жалость к врагам. Когда видишь, как люди приходят умирать в чужую страну - понимаешь, как плохо им живется в своей. Им легче вечно спать в чужой земле, чем жить на своей. Поэтому сегодня я пою Колыбельную для врага ", - прокомментировала певица свою новую работу.

null

Слова к композиции написала сама Анастасия Шевченко, автором музыки выступил Александр Маноцков. Аранжировкой занимался Игорь Громадський.

null

"Спатимеш в землі холодній,
Як дитя у моїм лоні,
Ти довіку у полоні
Спи",  - поет Стасик.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать