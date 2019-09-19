"Останемся в Евросоюзе": лидер Шотландии пригрозила выходом из Британии в случае жесткого Brexit

Она выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна "иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС".

Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, "достаточно большой", и в этом случае вся страна несет потери, считает Стерджа.

"Мы продолжим попытки преодолеть" жесткий "Brexit", - добавила она.

Кроме того, она выступила за проведение в Шотландии повторного референдума о выходе из состава Соединенного королевства уже в 2020 году.

Ранее сообщалось, что обе палаты парламента Великобритании приняли закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.