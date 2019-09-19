"Минера" моста Метро в Киеве сообщили о подозрении в хулиганстве

19 сентября, 2019, 18:29

Оксана Коляда отметила, что Алексей Белько не имел умысла совершения террористического акта, а лишь хотел привлечь внимание к себе и жизненным проблемам, которые накопились у него

Об этом сообщает пресс служба Нацполиции.

По информации начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко, сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. С ним общаются следователи, назначили ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.

"Мужчине объявлено о подозрении по двум статьям: 296 (хулиганство) и 259 (Заведомо ложное сообщение) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до семи лет лишения свободы. Во время проведения обысков, в том числе по месту жительства правонарушителя, взрывных устройств или веществ не найдено", - отметил он.

Как сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда во время встречи с задержанным, в которой принимали участие адвокат Маси-Мустафа Найем, народный депутат Украины Яна Зинкевич и военный психолог Андрей Козинчук, мужчина попросил у киевлян извинения за все неудобства и выразил готовность нести полную ответственность за содеянное.

"Мы не оправдываем действия правонарушителя, однако не можем отвернуться от ситуации. Ведь теперь мы понимаем, что человек не имел умысла на совершение террористического акта, а лишь хотел привлечь внимание к себе и жизненным проблемам, которые накопились у него", - сказала Коляда.

Также она добавила, что отныне министерство будет сопровождать дело военнослужащего и оказывать всяческую помощь, в том числе психологическую и правовую.