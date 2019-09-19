"Мы не знаем, кто этот адвокат. Или в фильме есть фамилия?", - Медведчук о фильме "Запрещенный"
Об этом сообщает Радио Свобода.
На вопрос, знает ли он актера, сыгравшего его роль, депутат ответил, что не знает: "Говорят, нормальный человек, и вообще мой образ там очень светлый и очень позитивный".
Медведчук также опроверг давление на авторов фильма.
"Ничего такого не было, потому что, я думаю, те, кто придумал про Медведчука в этом фильме, этим единственным хотели привлечь публику к просмотру фильма", - отметил политик.
Он добавил, что его адвокат связывался с авторами ленты.
"Когда мы узнали об этом, что обсуждается этот вопрос (освещение в фильме роли Медведчука в процессе над Стусом, - ред.), то адвокат предупредил, что если будет нарушено законодательство и мои личные права, мы обжалуем и не дадим возможности этому фильму выйти на экраны. И поэтому они сделали какую-то свою сцену в отношении адвоката, и тем более мы же не знаем, кто этот адвокат. Или в фильме есть фамилия?" - спросил Медведчук.
- Напомним, что год назад вокруг ленты разгорелся скандал. Из сценария фильма о Василие Стусе вырезали сцену финального судебного заседания над поэтом, адвокатом которого был Виктор Медведчук.
- Съемочная группа тогда объяснила, что кадры с Медведчуком были вырезаны, чтобы не стать "политическим инструментом". Но потом стало известно, что вырезать кусок фильма требовали представители Медведчука. Впоследствии создатели фильма обещали вернуть в ленту вырезанную сцену.
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