"Хотели, чтобы мы сломались, а мы спортом занимались": моряк Опрыско поехал домой

19 сентября, 2019, 15:35

Освобожденный из российского плена старший матрос Андрей Опрыско 19 сентября поехал во Львов, откуда поедет в родное село Надитычи, что в Николаевском районе

Об этом сообщает Радио Свобода.

На Львовском вокзале Опрыско встретили приветствием "Слава Украине!", "Героям слава!"

По словам моряка, во время пребывания в московском СИЗО "Лефортово" получал очень большую поддержку:

"Ко мне вести из дома не доходили. Письма где-то с февраля приходили и то не от родных, но я очень благодарен людям за поддержку. Более 100 писем пришло, но так по чуть-чуть выдавали. Мы держались. Поддержка была супер. Самочувствие - супер. Они хотели, чтобы мы сломались, мы им назло спортом занимались. Они не могли это понять, почему не подавлены, а живем своей жизнью. мы знали, чего они от нас ждут, а мы все наоборот делали", - говорит опрыскать.