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Espreso.tvОбщество"Чей Крым?": освобожденный моряк Эйдер рассказал о провокации в "Лефортово"

"Чей Крым?": освобожденный моряк Эйдер рассказал о провокации в "Лефортово"

В московском СИЗО "Лефортово" украинских моряков провоцировали вопросами относительно российского вмешательства в Украине

Об этом моряк Андрей Эйдер рассказал в интервью 24 каналу .

"Были провокации в отношении Крыма, войны и в целом российского вмешательства в Украине. Я пытался никак не отвечать. Так какой смысл говорить с людьми, если с ними невозможен конструктивный разговор?", - отметил моряк.

По его словам, сигареты соседа по камере он давал при условии, если тот признает, что Крым - это Украина.

"Однако бывало, когда я одному парню давал сигареты только при условии, если он признает: Крым - это Украина. И каждый раз он это признавал!", - добавил Эйдер.

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