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Espreso.tvСпортПриз лучшему голкиперу мира получил имя легенды "Динамо"

Приз лучшему голкиперу мира получил имя легенды "Динамо"


фото: francefootball.fr
Издание France Football дало призу имя лучшего голкипера мира, легендарного футболиста московского "Динамо" Льва Яшина

Об этом сообщает France Football.

Издание объявило, что отныне ежегодно лучшему вратарю мира будет вручаться трофей имени Яшина. Эта награда именована в честь легендарного в прошлом голкипера московского "Динамо" Льва Яшина, который остается единственным вратарем в истории, который получил "Золотой мяч". Это произошло в 1963 году.

Впервые приз будет вручаться в нынешнем году, а список претендентов будет объявлен 21 октября во Франции. В нем будет 10 лучших вратарей мира по версии France Football.

Яшин является олимпийским чемпионом 1956 года и чемпионом Европы 1960 г., пятикратным чемпионом СССР. Его признали Лучшим вратарем XX века по версиям ФИФА и France Football.

 

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