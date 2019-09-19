Прокуратура возбудила дело против работников прокремлевских СМИ, которые выезжали в Варшаву
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
"Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда из временно оккупированной территории АР Крым для участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве. Данные сведения внесены в ЭРДР по обращению представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича", - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования будет дана правовая оценка не только законности выезда "делегатов" с полуострова, но и получению ими визы для въезда на территорию Евросоюза, включению их в состав официальной делегации РФ.
"Расследование будет проводиться Службой безопасности Украины", - добавили в прокуратуре.
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