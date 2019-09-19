Правительство планирует сменить руководство Госгеокадастра в течение следующей недели
19 сентября, 2019, 12:43
Кабинет Министров Украины планирует в течение 23-29 сентября сменить руководство Государственного Геокадастра для производства эффективной земельной реформы
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с аграриями, передает Еспресо.TV
"То, что происходит в госкадастре - трэш ... На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство Государственного земельного кадастра. Скажу сразу от себя: пока такие люди там работают, ни о каких реформах речь идти не может ", - заявил Гончарук.
Он также попросил представителей аграрии о консультациях относительно кандидатов на должности в региональные представительства и отделения Госгеокадастра.
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- Напомним, ранее Гончарук сообщил, что рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 года .
- Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор мораторий многократно продолжали.
- Правительство Гройсмана предлагал создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингов.
- В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.
- В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украин и.
- МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
- Ранее во Всемирном банке подсчитали, что отмена моратория и запуск рынка сельскохозяйственной земли позволит Украине увеличить темпы экономического роста на дополнительные 1,6% в год .
- Ранее Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли .
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