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Espreso.tvОбществоПравительство планирует сменить руководство Госгеокадастра в течение следующей недели

Правительство планирует сменить руководство Госгеокадастра в течение следующей недели


фото: kmu.gov.ua
Кабинет Министров Украины планирует в течение 23-29 сентября сменить руководство Государственного Геокадастра для производства эффективной земельной реформы

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с аграриями, передает Еспресо.TV

"То, что происходит в госкадастре - трэш ... На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство Государственного земельного кадастра. Скажу сразу от себя: пока такие люди там работают, ни о каких реформах речь идти не может ", - заявил Гончарук.

Он также попросил представителей аграрии о консультациях относительно кандидатов на должности в региональные представительства и отделения Госгеокадастра.  

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