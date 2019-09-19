Правительство планирует сменить руководство Госгеокадастра в течение следующей недели

19 сентября, 2019, 12:43

Кабинет Министров Украины планирует в течение 23-29 сентября сменить руководство Государственного Геокадастра для производства эффективной земельной реформы

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с аграриями, передает Еспресо.TV

"То, что происходит в госкадастре - трэш ... На следующей неделе мы намерены полностью сменить руководство Государственного земельного кадастра. Скажу сразу от себя: пока такие люди там работают, ни о каких реформах речь идти не может ", - заявил Гончарук.

Он также попросил представителей аграрии о консультациях относительно кандидатов на должности в региональные представительства и отделения Госгеокадастра.