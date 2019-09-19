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Espreso.tvМирПослы ЕС поддержали назначение Ковеши на должность руководителя Европрокуратуры

Послы ЕС поддержали назначение Ковеши на должность руководителя Европрокуратуры


фото: reuters
Послы стран Европейского Союза поддержали назначение бывшей главы антикоррупционного директората Румынии Лауры Ковеши на должность руководителя новой Европейской прокуратуры

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Сегодня послы ЕС проголосовали за Ковеши (17 голосов "за") в должности Европейского прокурора (EPPO). Это может стать прорывом для встречи переговорщиков Европарламента и Совета 24 сентября", - сообщил журналист.

Отметим, что назначение Ковеши пытается заблокировать румынское правительство, в прошлом году уже добилось ее освобождения с должности главы антикоррупционного управления.

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