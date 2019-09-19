Послы ЕС поддержали назначение Ковеши на должность руководителя Европрокуратуры

19 сентября, 2019, 17:24

Послы стран Европейского Союза поддержали назначение бывшей главы антикоррупционного директората Румынии Лауры Ковеши на должность руководителя новой Европейской прокуратуры

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Сегодня послы ЕС проголосовали за Ковеши (17 голосов "за") в должности Европейского прокурора (EPPO). Это может стать прорывом для встречи переговорщиков Европарламента и Совета 24 сентября", - сообщил журналист.

EU ambassadors today vote in favour of Kovesi (17 votes for) as the European Public Prosecutor (EPPO). could be a breakthrough when EP and council negotiators meet again on 24 sep. #Romania - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 сентября 2019 г.

Отметим, что назначение Ковеши пытается заблокировать румынское правительство, в прошлом году уже добилось ее освобождения с должности главы антикоррупционного управления.