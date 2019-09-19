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Espreso.tvОбществоПосле поджогов и ДТП: Гонтареву пригласили пообщаться с конгрессменами США

После поджогов и ДТП: Гонтареву пригласили пообщаться с конгрессменами США

Законодательный орган США пригласил экс-главу НБУ Валерий Гонтареву для общения после ДТП с ней в Лондоне, сожжение машины невестки и поджога ее дома под Киевом

Об этом заявила сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, Конгрессменки от Демократической партии Марси Каптур, передает Радио Свобода .

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", - сказала Каптур.

В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье ексголовы НБУ Валерии Гонтаревой

Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".

  • Напомним, 26 августа в Лондоне Валерию Гонтареву сбила машина , ексголову НБУ госпитализировали с серьезными травмами. Британская полиция считает инцидент несчастным случаем.
  • В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой. Экс-глава Нацбанка заявила, что считает наезд на нее и сожжение машины ее невестки связанными событиями.
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