После поджогов и ДТП: Гонтареву пригласили пообщаться с конгрессменами США

19 сентября, 2019, 09:07

Законодательный орган США пригласил экс-главу НБУ Валерий Гонтареву для общения после ДТП с ней в Лондоне, сожжение машины невестки и поджога ее дома под Киевом

Об этом заявила сопредседатель группы поддержки Украины в Палате представителей США, Конгрессменки от Демократической партии Марси Каптур, передает Радио Свобода .

"Мы наблюдаем за этими событиями очень внимательно. Мы просто не можем принять мысль, что страх и криминал, убийство и разрушение является дорогой к будущему", - сказала Каптур.

В ночь на вторник, 17 сентября, в поселке Гореничи Киевской области неизвестные сожгли дом , принадлежащий семье ексголовы НБУ Валерии Гонтаревой

Гонтарева назвала поджог "полным и окончательным беззаконием" и "террором".