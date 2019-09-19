Олимпийская чемпионка Подкопаева родила третьего ребенка
19 сентября, 2019, 16:31
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Лилия Подкопаева родила ребенка
Фото с младенцем Подкопаева обнародовала в Instagram.
Знаменитая гимнастка родила ребенка от бизнесмена Игоря Дубинского, с которым она живет в США.
Это не первые роды 41-летней Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода родителей дети остались жить с матерью.
На Олимпиаде-1996 в Атланте Лилия Подкопаева завоевала золотые медали в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.
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