Олимпийская чемпионка Подкопаева родила третьего ребенка

19 сентября, 2019, 16:31

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Лилия Подкопаева родила ребенка

Фото с младенцем Подкопаева обнародовала в Instagram.

Знаменитая гимнастка родила ребенка от бизнесмена Игоря Дубинского, с которым она живет в США.

Это не первые роды 41-летней Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода родителей дети остались жить с матерью.

На Олимпиаде-1996 в Атланте Лилия Подкопаева завоевала золотые медали в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.