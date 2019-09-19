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Espreso.tvСпортОлимпийская чемпионка Подкопаева родила третьего ребенка

Олимпийская чемпионка Подкопаева родила третьего ребенка


фото: Instagram
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике украинка Лилия Подкопаева родила ребенка

Фото с младенцем Подкопаева обнародовала в Instagram.

Знаменитая гимнастка родила ребенка от бизнесмена Игоря Дубинского, с которым она живет в США.

Это не первые роды 41-летней Лилии Подкопаевой. В 2007 году она родила дочь Каролину от бизнесмена Тимофея Нагорного. За год до этого пара усыновила сына Вадима. После развода родителей дети остались жить с матерью.

На Олимпиаде-1996 в Атланте Лилия Подкопаева завоевала золотые медали в абсолютном первенстве и вольных упражнениях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSE _________ #magicmoments #loveisintheair #girlpower

Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

 

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