Николаевщина получила нового руководителя ОГА

19 сентября, 2019, 16:25

Помощник президента Украины Андрей Ермак по поручению главы государства представил нового председателя Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника

Об этом сообщается на сайте президента.

"Назначение чиновника такого ранга во всех областях вызывает особое внимание. Такое назначение всегда связано с приходом к управлению новой команды с новыми подходами и способами решения неотложных вопросов", - сказал Ермак во время представления должностного лица.

Новоназначенный глава области Александр Стадник обозначил приоритетные направления развития, в частности, улучшение качества дорог, восстановление моста через реку Южный Буг, развитие портов и речных перевозок, развитие сельского хозяйства, борьбу с коррупцией.

"Также среди приоритетов, определенных Президентом Украины, - интенсификация работы николаевских судостроительных заводов и выплата задолженностей по заработной плате работникам градообразующих предприятий", - подчеркнул глава области.

Во время выступления Стадник отметил, что важным направлением работы местных органов власти остаются и вопросы безопасности, содействие функционированию военных частей, аэродромов, полигонов и других военных объектов, расположенных на территории области.