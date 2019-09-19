Николаевщина получила нового руководителя ОГА
Об этом сообщается на сайте президента.
"Назначение чиновника такого ранга во всех областях вызывает особое внимание. Такое назначение всегда связано с приходом к управлению новой команды с новыми подходами и способами решения неотложных вопросов", - сказал Ермак во время представления должностного лица.
Новоназначенный глава области Александр Стадник обозначил приоритетные направления развития, в частности, улучшение качества дорог, восстановление моста через реку Южный Буг, развитие портов и речных перевозок, развитие сельского хозяйства, борьбу с коррупцией.
"Также среди приоритетов, определенных Президентом Украины, - интенсификация работы николаевских судостроительных заводов и выплата задолженностей по заработной плате работникам градообразующих предприятий", - подчеркнул глава области.
Во время выступления Стадник отметил, что важным направлением работы местных органов власти остаются и вопросы безопасности, содействие функционированию военных частей, аэродромов, полигонов и других военных объектов, расположенных на территории области.
- Александр Стадник родился в 1977 году. В 2006 году окончил Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение». Работал в органах налоговой службы, занимался адвокатской деятельностью.
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