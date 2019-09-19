 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк накажет банки, которые отказывают клиентам в обмене поврежденных банкнот

Нацбанк накажет банки, которые отказывают клиентам в обмене поврежденных банкнот


фото: yavoriv-info
Национальный банк Украины будет принимать меры в отношении банков за отказ в приеме изношенных гривневых купюр

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко во время брифинга, передает Еспресо.TV

По его словам, банки обязаны принимать от клиентов изношенные банкноты во время их платежности, и регулятор неоднократно обращал внимание банков на выполнение этого требования в ответ на соответствующие жалобы клиентов.

"Работа в этом направлении проводится, и если будут случаи и они будут очень частыми, Нацбанк может реагировать применением мер воздействия к этим банкам", - сказал он.

При возникновении подобных инцидентов с банками Зайвенко предложил обращаться с жалобами к регулятору.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать