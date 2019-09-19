Нацбанк накажет банки, которые отказывают клиентам в обмене поврежденных банкнот
19 сентября, 2019, 15:40
Национальный банк Украины будет принимать меры в отношении банков за отказ в приеме изношенных гривневых купюр
Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко во время брифинга, передает Еспресо.TV
По его словам, банки обязаны принимать от клиентов изношенные банкноты во время их платежности, и регулятор неоднократно обращал внимание банков на выполнение этого требования в ответ на соответствующие жалобы клиентов.
"Работа в этом направлении проводится, и если будут случаи и они будут очень частыми, Нацбанк может реагировать применением мер воздействия к этим банкам", - сказал он.
При возникновении подобных инцидентов с банками Зайвенко предложил обращаться с жалобами к регулятору.
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