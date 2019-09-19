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Espreso.tvОбществоНа переговорах в Минске стороны не согласовали формулу Штайнмайера, - ОБСЕ

На переговорах в Минске стороны не согласовали формулу Штайнмайера, - ОБСЕ


фото: tass
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что на переговорах Контактной группы в Минске стороны не согласовали формулу Штайнмайера

"Дорожная карта о воплощении так называемой формулы Штайнмайера обсуждали на заседании политической подгруппы", - цитирует Сайдик Радио Свобода.

Но о каком конкретное решение посол Сайдик отказался говорить, заявив, что ТКГ работает по принципу консенсуса, и он не может комментировать позиции сторон.

Эту тему продолжат обсуждать на 1 октября, добавил Сайдик.

Представитель Украины Леонид Кучма по результатам переговоров заявил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения ряда пунктов.
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