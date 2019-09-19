Министр экономики назвал лучшее средство от теневых схем с продажей земли

19 сентября, 2019, 16:16

Проблемы, которые существуют сегодня с открытием рынка земли, решаются путем создания одинаковых правил игры для всех

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на конференции по реформе управления земельными отношениями "Земля как фактор развития украинского села", передает Укринформ .

"Проблемы, которые мы поднимаем, решаются путем создания равных правил игры. Сегодня маленький фермер или владелец имеет право получить те же ресурсы, те же деньги, за те же деньги выкупить и конкурировать с крупным бизнесом - серым, белым, честным. Каким угодно. Прозрачность рынка - это лучшая защита от теневых схем", - сказал Милованов.

Он отметил, что теневые схемы дают возможность тому, кто может себе позволить нанять юристов или купить депутатов или чиновников и провести те схемы, которые были.

"Прозрачность рынка позволяет выровнять всех участников рынка. Эти проблемы решаются тем, что мы предоставляем собственность, мы защищаем права собственности. Это касается не только земли. Это касается всей экономики. Это касается рейдерства, это касается инвестиций в Украину", - отметил чиновник.

Также он призвал всем обществом следить за тем, кто станет собственником земли.

"Мы все вместе, как общество, будем следить за тем, кто эту землю получит. Это важно - не закон защищает, а общество защищает. Мы всем обществом будем следить за тем, чтобы украинец получил землю. От внедрения рынка земли должен выиграть тот, кто готов на земле работать, а не тот, у кого лучше связи или лучшие юристы ", - подчеркнул министр.

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