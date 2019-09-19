Министр экономики назвал лучшее средство от теневых схем с продажей земли
Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на конференции по реформе управления земельными отношениями "Земля как фактор развития украинского села", передает Укринформ .
"Проблемы, которые мы поднимаем, решаются путем создания равных правил игры. Сегодня маленький фермер или владелец имеет право получить те же ресурсы, те же деньги, за те же деньги выкупить и конкурировать с крупным бизнесом - серым, белым, честным. Каким угодно. Прозрачность рынка - это лучшая защита от теневых схем", - сказал Милованов.
Он отметил, что теневые схемы дают возможность тому, кто может себе позволить нанять юристов или купить депутатов или чиновников и провести те схемы, которые были.
"Прозрачность рынка позволяет выровнять всех участников рынка. Эти проблемы решаются тем, что мы предоставляем собственность, мы защищаем права собственности. Это касается не только земли. Это касается всей экономики. Это касается рейдерства, это касается инвестиций в Украину", - отметил чиновник.
Также он призвал всем обществом следить за тем, кто станет собственником земли.
"Мы все вместе, как общество, будем следить за тем, кто эту землю получит. Это важно - не закон защищает, а общество защищает. Мы всем обществом будем следить за тем, чтобы украинец получил землю. От внедрения рынка земли должен выиграть тот, кто готов на земле работать, а не тот, у кого лучше связи или лучшие юристы ", - подчеркнул министр.
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что рынок земли в Украине откроют с 1 октября 2020 .
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Запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения, так называемый мораторий, был введен в Украине еще в 2001 году. С тех пор мораторий многократно продолжали.
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Правительство Гройсмана предлагало создать рынок сельскохозяйственной земли с определенными ограничениями: продавать до 200 гектаров, при этом не позволять покупку земель иностранцам и агрохолдингов.
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В августе Европейский суд по правам человека признал мораторий нарушением прав человека.
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В начале ноября в Украине произошел первый случай, когда благодаря решению Европейского суда по правам человека удалось обойти мораторий на продажу земель в Украине.
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МВФ заявляет, что отсутствие прозрачного рынка земли препятствует поступлению инвестиций в Украину.
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Ранее во Всемирном банке подсчитали, что отмена моратория и запуск рынка сельскохозяйственной земли позволит Украине увеличить темпы экономического роста на дополнительные 1,6% в год .
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Ранее Зеленский пообещал, что в 2020 году в Украине заработает рынок земли .
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