Мининфраструктуры работает над новыми правилам растаможки "евроблях"
Об этом шла речь на совещании в Министерстве инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.
Предлагается разделить все авто на 2 категории: Первая категория - это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории планируется установить единую ставку растаможки, единый платеж. Вторая категория - более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.
Председатель таможенной службы Максим Нефедов поддержал инициативы, служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей: "Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно все находиться".
Участники совещания договорились проработать все предложения для разработки соответствующего закопроекта и внесения его на рассмотрение Верховной Рады.
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