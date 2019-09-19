Мининфраструктуры работает над новыми правилам растаможки "евроблях"

19 сентября, 2019, 22:37

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение до конца года

Об этом шла речь на совещании в Министерстве инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Предлагается разделить все авто на 2 категории: Первая категория - это более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и до определенного возраста. К такой категории планируется установить единую ставку растаможки, единый платеж. Вторая категория - более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.

Председатель таможенной службы Максим Нефедов поддержал инициативы, служба уже работает над тем, чтобы до конца года запустить соответствующий калькулятор расчета платежей: "Мы хотим выйти на понятную методику, которая будет прозрачна для всех. Отдельно мы также проводим переговоры с сервисными центрами МВД по организации в каждой области общего центра, где будет одновременно все находиться".

Участники совещания договорились проработать все предложения для разработки соответствующего закопроекта и внесения его на рассмотрение Верховной Рады.