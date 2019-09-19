Любовь к сладкому и сифилис: Супрун объяснила, почему у женщин выпадают волосы

19 сентября, 2019, 11:45

Почти каждая вторая женщина в своей жизни сталкивается с потерей волос - алопецией

Об этом в Facebook сообщила ексочильниця МЗ Ульяна Супрун.

По ее словам, следующие гормоны связаны с волосами у женщин:

Эстрогены способствуют его росту и длительному пребыванию в телогенового фазе, когда волосы не растут, но и не выпадают. Это залог густоты кончиков.

Андрогены (мужские гормоны) есть и у женщин. Тестостерон превращается ферментом в более активную форму - дигидротестостерон. Он хорошо связывается с рецепторами. В коже головы, особенно от лба к темени и на висках, вызывает выпадение волос и миниатюризации волосяных фолликулов (луковиц).

Если в надпочечниках опухоль, то гормонов также будет много.

В менопаузе эстрогенов уменьшается, а андрогенов остается, как было. Из-за этого начинаются проблемы с волосами.

Гормоны щитовидной и паращитовидных желез также влияют на состояние волос.

Избыток инсулина вследствие нашей любви к десертам также плохо влияет на рост и выживание волос.

Также усиливает потерю волос

длительное пребывание на солнце

курение

высокий уровень глюкозы крови натощак

булимия и анорексия

трихотиломания (когда постоянно скребут кожу головы, дергают волосы и накручивают на пальцы)

дисфункция щитовидной железы

аутоиммунные болезни

химиотерапия или длительная антибиотикотерапия

инфекционные болезни, особенно сифилис

возраст

"Если у мужчин облысение может быть явлением наследственным и во многих случаях не означать проблем со здоровьем, то у женщин бывает по-разному. Поэтому при выпадении волос нужно не игнорировать проблему и идти не в салон красоты на мезотерапию, а к врачу. Начните с семейного, а затем, возможно, гинеколога, эндокринолога или даже иммунолога ", - посоветовала Супрун.