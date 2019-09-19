Любовь к сладкому и сифилис: Супрун объяснила, почему у женщин выпадают волосы
19 сентября, 2019, 11:45
Почти каждая вторая женщина в своей жизни сталкивается с потерей волос - алопецией
Об этом в Facebook сообщила ексочильниця МЗ Ульяна Супрун.
По ее словам, следующие гормоны связаны с волосами у женщин:
- Эстрогены способствуют его росту и длительному пребыванию в телогенового фазе, когда волосы не растут, но и не выпадают. Это залог густоты кончиков.
- Андрогены (мужские гормоны) есть и у женщин. Тестостерон превращается ферментом в более активную форму - дигидротестостерон. Он хорошо связывается с рецепторами. В коже головы, особенно от лба к темени и на висках, вызывает выпадение волос и миниатюризации волосяных фолликулов (луковиц).
- Если в надпочечниках опухоль, то гормонов также будет много.
- В менопаузе эстрогенов уменьшается, а андрогенов остается, как было. Из-за этого начинаются проблемы с волосами.
- Гормоны щитовидной и паращитовидных желез также влияют на состояние волос.
- Избыток инсулина вследствие нашей любви к десертам также плохо влияет на рост и выживание волос.
Также усиливает потерю волос
- длительное пребывание на солнце
- курение
- высокий уровень глюкозы крови натощак
- булимия и анорексия
- трихотиломания (когда постоянно скребут кожу головы, дергают волосы и накручивают на пальцы)
- дисфункция щитовидной железы
- аутоиммунные болезни
- химиотерапия или длительная антибиотикотерапия
- инфекционные болезни, особенно сифилис
- возраст
"Если у мужчин облысение может быть явлением наследственным и во многих случаях не означать проблем со здоровьем, то у женщин бывает по-разному. Поэтому при выпадении волос нужно не игнорировать проблему и идти не в салон красоты на мезотерапию, а к врачу. Начните с семейного, а затем, возможно, гинеколога, эндокринолога или даже иммунолога ", - посоветовала Супрун.
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