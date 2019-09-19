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Espreso.tvОбществоЛюбовь к сладкому и сифилис: Супрун объяснила, почему у женщин выпадают волосы

Любовь к сладкому и сифилис: Супрун объяснила, почему у женщин выпадают волосы

Почти каждая вторая женщина в своей жизни сталкивается с потерей волос - алопецией

Об этом в Facebook сообщила ексочильниця МЗ Ульяна Супрун.

По ее словам, следующие гормоны связаны с волосами у женщин:

  • Эстрогены способствуют его росту и длительному пребыванию в телогенового фазе, когда волосы не растут, но и не выпадают. Это залог густоты кончиков.
  • Андрогены (мужские гормоны) есть и у женщин. Тестостерон превращается ферментом в более активную форму - дигидротестостерон. Он хорошо связывается с рецепторами. В коже головы, особенно от лба к темени и на висках, вызывает выпадение волос и миниатюризации волосяных фолликулов (луковиц).
  • Если в надпочечниках опухоль, то гормонов также будет много.
  • В менопаузе эстрогенов уменьшается, а андрогенов остается, как было. Из-за этого начинаются проблемы с волосами.
  • Гормоны щитовидной и паращитовидных желез также влияют на состояние волос.
  • Избыток инсулина вследствие нашей любви к десертам также плохо влияет на рост и выживание волос.

Также усиливает потерю волос

  • длительное пребывание на солнце
  • курение
  • высокий уровень глюкозы крови натощак
  • булимия и анорексия
  • трихотиломания (когда постоянно скребут кожу головы, дергают волосы и накручивают на пальцы)
  • дисфункция щитовидной железы
  • аутоиммунные болезни
  • химиотерапия или длительная антибиотикотерапия
  • инфекционные болезни, особенно сифилис
  • возраст

"Если у мужчин облысение может быть явлением наследственным и во многих случаях не означать проблем со здоровьем, то у женщин бывает по-разному. Поэтому при выпадении волос нужно не игнорировать проблему и идти не в салон красоты на мезотерапию, а к врачу. Начните с семейного, а затем, возможно, гинеколога, эндокринолога или даже иммунолога ", - посоветовала Супрун.

 

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