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Espreso.tvСпортЛига Европы: стали известны стартовые составы "Динамо" в матче с "Мальме"

Лига Европы: стали известны стартовые составы "Динамо" в матче с "Мальме"


фото: dynamokyiv.com
Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и шведского "Мальме" в матче Лиги Европы

Об этом сообщает киевский клуб в twitter.

Лига Европы

Групповой раунд, 1-й тур

19 сентября, Киев, стадион НСК "Олимпийский"

Начало в 19:55

"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера. Сидорчук (К), Буяльский, Вербичи, Шепелев, Цыганков, Родригес.
Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин.

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