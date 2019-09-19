Лига Европы: стали известны стартовые составы "Динамо" в матче с "Мальме"
19 сентября, 2019, 18:54
"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера. Сидорчук (К), Буяльский, Вербичи, Шепелев, Цыганков, Родригес.
Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и шведского "Мальме" в матче Лиги Европы
Об этом сообщает киевский клуб в twitter.
Лига Европы
Групповой раунд, 1-й тур
19 сентября, Киев, стадион НСК "Олимпийский"
Начало в 19:55
"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Кадар, Кендзера. Сидорчук (К), Буяльский, Вербичи, Шепелев, Цыганков, Родригес.
Запасные: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин.
Наш стартовый состав на матч против «Мальме»! #FCDKLive # ДинамоМальме pic.twitter.com/kVyofU65YD- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 19 сентября 2019 г.
- Напомним, "Динамо" начинало нынешнюю еврокубковую кампанию в квалификации Лиги чемпионов, но уступило там бельгийскому "Брюгге".
- 15 сентября в 7-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле уступило черниговской "Десне".
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко после поражения от "Десны" заявил, что команде необходимо вернуть уверенность в собственных силах.
- "Колос" из села Ковалевка победил "Львов" и отодвинул "Динамо" из зоны попадания в еврокубки .
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