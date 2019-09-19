Лучшие книги Форума издателей во Львове. СПИСОК
В этом году жюри присудило награды в 21 номинации, сообщает Tvoemisto.
Победители в номинациях:
Гран-при - «Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов», Василий Косов, издательство Родовид
Классическая украинская литература - «Байки Харківські», Григорий Сковорода, издательство Терра Инкогнита (Terra Incognita)
Современная украинская проза - «Клавка», Марина Гримич, издательство Нора-печать
Современная украинская поэзия - «Яблоко добрых вестей», Василий Голобородько, издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА
Классическая иностранная литература в украинском переводе - «Кентерберийские рассказы. В двух томах», издательство «Астролябия»
Современная иностранная литература в украинском переводе - «Министерство предельного счастья», Арундати Рой, ВСЛ
Литература для детей от 0 до 5 - «Семейная азбука», Марьяна Савка, ВСЛ
Литература для детей от 6 до 12 - «Фонтан сказок. Современные украинские сказки», издательство Фонтан казок
Литература для детей от 9 до 12 - «Экспедиция с муравьем Софи», Стафан Каста, Бумосс Моссберґ, издательство Час майстрів
Литература для подростков и YA - «Банзай. Япония для любознательных», Зофия Фабьяновска-Мицык, издательство Урбино
Non-fiction - «Большая картина», Шон Кэрролл, издательство Фабула
Биография - Серия «Постаті культури»: «Повість про Миколу Зерова»,
Владимир Панченко, «Чарівність енергії: Михайло Драгоманов», Леонид Ушкалов, издательство Дух и буква
История - «Ялта. Цена мира», Сергей Плохий, издательство КСД
Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы - «Девушки срезают волосы», Евгения Подобная, издательство Люта справа
Визуальная книга - «Евгений Павлов. Скрипка», Татьяна Павлова, издательство Родовид
Комиксы и графические романы - «Трое против Зла. Двухтомник», Ярослав Мир, Тарас Ярмусь
Научная литература - «Герметичные круга Карла Зверинского», Богдан Мисюга, издательство Круг
Профессиональная литература - «Архитектура интерьера: 20+» под редакцией Леси Грицюк, Василисы Черняевой, Владимира Бабьяка, Издательство Национального университета «Львовская политехника»
Город (спецотметка, которая предоставляется городом, где проходит заседание Малого жюри): Киев - «Повседневній сталинизм: Киев и киевляне после Великой войны», Сергей Екельчик, издательство Лаурус (Laurus); Львов - «Львовский Манчестер и Галицкая Калифорния: социально-экономическая деятельность Украинской Галичины (20-30-е годы ХХ века)», Оксана Пасицкая; Харьков - «Иллюстратор «Кобзаря» Василий Седляр и его время», Артур Рудзицкий, издательство Искусство
Специальные награды малых жюри: Киев - «Чайный канон», Лу Юй, издательство Сафран; Львов - «Бойчукизм. Проект «большого стиля», составитель Валентина Клименко, издательство Художественный арсенал; Харьков - «Сковорода от А до Я», Леонид Ушкалов, КХ
Специальная награда за самое красивое издание: Киев - «Бойчукизм. Проект «большого стиля», составитель Валентина Клименко, издательство Художественный арсенал; Львов - «KYIV STREET ART», Лерос Гео, издательство Саммит-книга; Харьков - «Утраченный рай», Джон Милтон, Издательство Жупанского
Спецотметка Tvoemisto.tv - «Указатели лидеру: мысли митрополита Андрея Шептицкого», составители Мирослав Маринович, Наталья Бордун, Екатерина Ридош, Виталий Руденький, издательство УКУ
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019