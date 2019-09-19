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Espreso.tvКультураЛучшие книги Форума издателей во Львове. СПИСОК

Лучшие книги Форума издателей во Львове. СПИСОК

19 сентября состоялась торжественная церемония награждения лучшей книги Book Forum во Дворце искусств

В этом году жюри присудило награды в 21 номинации, сообщает Tvoemisto.

Победители в номинациях:

Гран-при - «Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов», Василий Косов, издательство Родовид

Классическая украинская литература - «Байки Харківські», Григорий Сковорода, издательство Терра Инкогнита (Terra Incognita)

Современная украинская проза - «Клавка», Марина Гримич, издательство Нора-печать

Современная украинская поэзия - «Яблоко добрых вестей», Василий Голобородько, издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

Классическая иностранная литература в украинском переводе - «Кентерберийские рассказы. В двух томах», издательство «Астролябия»

Современная иностранная литература в украинском переводе - «Министерство предельного счастья», Арундати Рой, ВСЛ

Литература для детей от 0 до 5 - «Семейная азбука», Марьяна Савка, ВСЛ

Литература для детей от 6 до 12 - «Фонтан сказок. Современные украинские сказки», издательство Фонтан казок

Литература для детей от 9 до 12 - «Экспедиция с муравьем Софи», Стафан Каста, Бумосс Моссберґ, издательство Час майстрів

Литература для подростков и YA - «Банзай. Япония для любознательных», Зофия Фабьяновска-Мицык, издательство Урбино

Non-fiction - «Большая картина», Шон Кэрролл, издательство Фабула

Биография - Серия «Постаті культури»: «Повість про Миколу Зерова»,

Владимир Панченко, «Чарівність енергії: Михайло Драгоманов», Леонид Ушкалов, издательство Дух и буква

История - «Ялта. Цена мира», Сергей Плохий, издательство КСД

Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы - «Девушки срезают волосы», Евгения Подобная, издательство Люта справа

Визуальная книга - «Евгений Павлов. Скрипка», Татьяна Павлова, издательство Родовид

Комиксы и графические романы - «Трое против Зла. Двухтомник», Ярослав Мир, Тарас Ярмусь

Научная литература - «Герметичные круга Карла Зверинского», Богдан Мисюга, издательство Круг

Профессиональная литература - «Архитектура интерьера: 20+» под редакцией Леси Грицюк, Василисы Черняевой, Владимира Бабьяка, Издательство Национального университета «Львовская политехника»

Город (спецотметка, которая предоставляется городом, где проходит заседание Малого жюри): Киев - «Повседневній сталинизм: Киев и киевляне после Великой войны», Сергей Екельчик, издательство Лаурус (Laurus); Львов - «Львовский Манчестер и Галицкая Калифорния: социально-экономическая деятельность Украинской Галичины (20-30-е годы ХХ века)», Оксана Пасицкая; Харьков - «Иллюстратор «Кобзаря» Василий Седляр и его время», Артур Рудзицкий, издательство Искусство

Специальные награды малых жюри: Киев - «Чайный канон», Лу Юй, издательство Сафран; Львов - «Бойчукизм. Проект «большого стиля», составитель Валентина Клименко, издательство Художественный арсенал; Харьков - «Сковорода от А до Я», Леонид Ушкалов, КХ

Специальная награда за самое красивое издание: Киев - «Бойчукизм. Проект «большого стиля», составитель Валентина Клименко, издательство Художественный арсенал; Львов - «KYIV STREET ART», Лерос Гео, издательство Саммит-книга; Харьков - «Утраченный рай», Джон Милтон, Издательство Жупанского

Спецотметка Tvoemisto.tv - «Указатели лидеру: мысли митрополита Андрея Шептицкого», составители Мирослав Маринович, Наталья Бордун, Екатерина Ридош, Виталий Руденький, издательство УКУ

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