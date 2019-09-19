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Espreso.tvСпортЛомаченко принял важное решение относительно дальнейшей карьеры

Ломаченко принял важное решение относительно дальнейшей карьеры


фото: ringside24.com
Украинский боксер Василий Ломаченко подписал с промоутерской компанией Top Rank новый контракт

Об этом заявил инсайдер издания The Athletic Лэнс Пугмайр .

По его информации чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко продлил контракт с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank еще на четыре года.

"Ломаченко только недавно подписал новый контракт с Top Rank, поэтому остается в компании еще на четыре года. Следующий большой бой Василия состоится в следующем году за четыре чемпионских пояса с победителем пары Ричард Комми - Теофимо Лопес", - отметил Пугмайр.

  • Напомним, 31 августа в Лондоне украинский боксер Василий Ломаченко победил по очкам британца Люка Кэмпбелла и стал чемпионом мира в легком весе по трем версиям - WBA, WBO и WBC.
  • 8 сентября промоутер Василия Ломаченко американец Боб Арум заявил, что следующим соперником украинского боксера может стать малоизвестный австралиец Джордж Камбосос.
  • 19 сентября Василий Ломаченко снова занял первое место в рейтинге лучших боксеров мира от The Ring.

 

 

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