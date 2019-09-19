Ломаченко принял важное решение относительно дальнейшей карьеры

19 сентября, 2019, 13:33

Украинский боксер Василий Ломаченко подписал с промоутерской компанией Top Rank новый контракт

Об этом заявил инсайдер издания The Athletic Лэнс Пугмайр .

По его информации чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBC (Всемирного боксерского совета) Василий Ломаченко продлил контракт с промоутерской компанией Боба Арума Top Rank еще на четыре года.

"Ломаченко только недавно подписал новый контракт с Top Rank, поэтому остается в компании еще на четыре года. Следующий большой бой Василия состоится в следующем году за четыре чемпионских пояса с победителем пары Ричард Комми - Теофимо Лопес", - отметил Пугмайр.