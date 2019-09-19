Латвия не будет приостанавливать участие в ПАСЕ из-за России

"Национальное объединение считает, что Латвия должна пойти на этот шаг и ждать, "когда Россия вернется к соблюдению международных прав и принципов, которые образуют ПАСЕ". Однако парламент не считал данное предложение актуальным", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время скандальной сессии ПАСЕ, где с России было снято санкционное давление, представители семи национальных делегаций - Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины - в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.