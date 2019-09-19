Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"
19 сентября, 2019, 21:00
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак вскоре уйдет в отставку
Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".
"Новак сам планирует идти, он понимает, что изменился политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - заявил министр.
- 9 сентября НАПК заявил, что глава Укравтодора Новак скрыл 190 тыс. грн. В Укравтодоре это отрицали.
- Новак возглавил "Укравтодор" в 2016 году.
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