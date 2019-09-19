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Espreso.tvОбществоКриклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак вскоре уйдет в отставку

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

"Новак сам планирует идти, он понимает, что изменился политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - заявил министр.

  • 9 сентября НАПК заявил, что глава Укравтодора Новак скрыл 190 тыс. грн. В Укравтодоре это отрицали.
  • Новак возглавил "Укравтодор" в 2016 году.
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