Криклий анонсировал отставку главы "Укравтодора"

19 сентября, 2019, 21:00

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак вскоре уйдет в отставку

Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

"Новак сам планирует идти, он понимает, что изменился политический ландшафт. Хотя сам Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - заявил министр.