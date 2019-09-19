Кличко просит парламент распустить КГГА

19 сентября, 2019, 11:09

Мэр столицы Виталий Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой распустить Киевский совет и назначить досрочные выборы

Об этом он заявил во время сессии Киевского городского совета, на которую собрались 39 депутатов из 61, передает Общественное .

Такое решение Кличко объяснил тем, что собирал глав фракций с просьбой провести сессию в четверг, 19 августа, но депутаты не собрались.

Это, по его мнению, срывает подготовку бюджета города.