Кличко просит парламент распустить КГГА
19 сентября, 2019, 11:09
Мэр столицы Виталий Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой распустить Киевский совет и назначить досрочные выборы
Об этом он заявил во время сессии Киевского городского совета, на которую собрались 39 депутатов из 61, передает Общественное .
Такое решение Кличко объяснил тем, что собирал глав фракций с просьбой провести сессию в четверг, 19 августа, но депутаты не собрались.
Это, по его мнению, срывает подготовку бюджета города.
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