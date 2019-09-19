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Espreso.tvОбществоКличко просит парламент распустить КГГА

Кличко просит парламент распустить КГГА


фото: kyivcity
Мэр столицы Виталий Кличко обратился в Верховную Раду с просьбой распустить Киевский совет и назначить досрочные выборы

Об этом он заявил во время сессии Киевского городского совета, на которую собрались 39 депутатов из 61, передает Общественное .

Такое решение Кличко объяснил тем, что собирал глав фракций с просьбой провести сессию в четверг, 19 августа, но депутаты не собрались.

Это, по его мнению, срывает подготовку бюджета города.

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