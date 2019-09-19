Херсонская область получила нового руководителя полиции

19 сентября, 2019, 17:29

Им стал полковник Александр Прокудин, который до этого работал заместителем руководителя областной полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

19 сентября заместитель главы нацполиции Игорь Клименко представил личному составу нового начальника Главного управления в Херсонской области. К этому полицию области 5 лет возглавлял генерал третьего ранга Артур Мериков, который поблагодарил за годы плодотворной работы.

Клименко рассказал о задачах, которые руководство ставит перед новым главой полиции Херсонщины и всем личным составом.

"В первую очередь, хочу обратить внимание личного состава на усиление борьбы с наркопреступностью, поддержание общественного порядка, на улучшение взаимодействия с органами местной власти, патрульной полицией и другими правоохранительными структурами области для обеспечения надлежащего уровня безопасности граждан и повышение доверия людей к работникам полиции", - рассказал Клименко.