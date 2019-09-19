Херсонская область получила нового руководителя полиции
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
19 сентября заместитель главы нацполиции Игорь Клименко представил личному составу нового начальника Главного управления в Херсонской области. К этому полицию области 5 лет возглавлял генерал третьего ранга Артур Мериков, который поблагодарил за годы плодотворной работы.
Клименко рассказал о задачах, которые руководство ставит перед новым главой полиции Херсонщины и всем личным составом.
"В первую очередь, хочу обратить внимание личного состава на усиление борьбы с наркопреступностью, поддержание общественного порядка, на улучшение взаимодействия с органами местной власти, патрульной полицией и другими правоохранительными структурами области для обеспечения надлежащего уровня безопасности граждан и повышение доверия людей к работникам полиции", - рассказал Клименко.
- Прокудин имеет 19-летний опыт работы в органах внутренних дел. До нового назначения 36-летний полковник полиции почти четыре года занимал должность заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области. А до этого работал в следственных подразделениях и отделе профессиональной подготовки, возглавлял Управление кадрового обеспечения органов внутренних дел Херсонской области.
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