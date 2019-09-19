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Espreso.tvОбществоInstagram снял сериал для IGTV о подростковом буллинге

Instagram снял сериал для IGTV о подростковом буллинге

Платформа Instagram выпустила 4 эпизода документального сериала "Без фильтров", снятого в вертикальном формате

Об этом сообщает Variety.

Режиссером нового проекта стал американский актер, продюсер и сценарист Джона Хилл, известный ролями в фильмах "Мачо и ботан", "Конец света" и другие.

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Документальный сериал для видеосервиса "Без фильтров" (Un-filtered) снят в вертикальном формате и встроенный в платформу Instagram - IGTV. Серии длятся не более 6 минут. Сейчас вышло уже 4 эпизода, все они доступны на официальном канале IGTV.

"Без фильтров" раскрывает тему подросткового буллинг. Его создатель взял интервью у героев в возрасте от 13 до 25 лет. В сериале они рассказывают собственные истории, как становились жертвами травли из-за внешности, как возятся с комплексами и учатся любить себя. Джона Хилл также пообщался и с теми, кто непосредственно был тем, кто обижал.

"Я попытался создать пространство для молодых людей, где они могут поговорить, а их услышат. Я мечтал, чтобы в моем детстве была такая платформа, где можно узнать об опыте и трудности других. Надеюсь, что проект вдохновит подростков рассказать свою историю и заставит их чувствовать себя не так одиноко ", - рассказывает Гилл.

Сериал войдет в ряд инициатив Instagram по борьбе с буллингом.

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