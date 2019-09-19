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Espreso.tvОбществоФриз и Сюмар отказались участвовать в заседании антикоррупционного комитета Рады, которое "превратили в фарс"

Фриз и Сюмар отказались участвовать в заседании антикоррупционного комитета Рады, которое "превратили в фарс"

Народные депутаты Украины "Европейской солидарности" Ирина Фриз и Виктория Сюмар отказались участвовать в заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, которое "было превращено в фарс"

Народные депутаты Украины от "Европейской солидарности" Ирина Фриз и Виктория Сюмар отказались участвовать в заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады, на котором рассматривались поправки ко второму чтению законопроекта 1029 по поводу обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции, из-за грубых нарушений парламентаризма.

В частности, по словам представителей фракции, на заседании антикоррупционного заседания ВРУ, депутатам была роздана сравнительная таблица к законопроекту, где напротив каждой поправки стояла уже определенная позиция комитета - учтено, отклонено, частично учтено - без всякого профессионального обсуждения. А именно, когда авральным темпом пытались провести через решение комитета одну из поправок, которая касалась лишения необходимости проходить спецпроверку кандидата на пост главы НАПК до назначения, а не после, которая может содержать как запрет занимать эту должность, так и другие сведения, которые делают невозможной деятельность на должности, Сюмар, Фриз и другие представители оппозиционных партий выступили категорически против.

Особенно грубым в этом контексте является редакторское примечание напротив этой поправки, внесенной председателем Комитета и которую случайно забыли удалить «Учтено. Это в продолжение концептуального изменения, что спецпроверка проводится после назначения главы. Это в ОПГ не подчистили, Комиссия отбирает кандидатов для проведения спецпроверки, такой этап исчезает на стадии конкурса. Цель - ускорить процесс».

Таким образом, глава Комитета Анастасия Красносельская ("Слуги народа") пыталась навязать членам комитета заготовленную, наверное, именно в ОПУ редакцию ко второму чтению в сессионном зале.

"Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" не прошел процедуру обсуждения в комитете ко второму чтению.

На вопрос - от кого получены выводы, которые выглядят как лоббизм чьей-то позиции, а значит, содержит коррупционные риски, глава Антикоррупционного комитета от "монобольшинства" ответов не предоставила, хотя все очевидно.

В таких действиях представители "Европейской Солидарности" видят грубое нарушение норм Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" и нивелировании роли Антикоррупционного комитета, который должен играть ключевую роль в рассмотрении законопроектов от народных депутатов в части предоставления экспертизы на соответствие антикоррупционному законодательству и в ходе внесения изменений непосредственно в само законодательство.

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