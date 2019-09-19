ФРС второй раз за два месяца снизил учетную ставку

19 сентября, 2019, 10:16

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС) решил снизить ставку федеральных фондов на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых

Об этом говорится на официальном сайте ФРС.

Заметим, это уже второй раз за последние два месяца центробанк США опустил стоимость долларовых займов до минимума с начала 2018 года.

На самом деле ставки Федрезерва будут еще ниже: по операциям на денежном рынке они установлены в диапазоне 1,7-1,8% годовых.

В релизе, объясняя свое решение, ФРС отмечает "риски для экономики со стороны международных событий", намекая на Brexit и торговые войны, но при этом повышает прогноз роста ВВП США с 2,1% до 2,2% (на 2019).

Инфляция остается "умеренной", настаивает ФРС, несмотря на то, что базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоносители) - максимальная с 2008 года и выше целевого уровня (2,1% вместо 2%).

Уровень безработицы в США, по ожиданиям ФРС, в 2019 году составит 3,7% против ранее ожидавшихся 3,6%. В последующие три года регулятор прогнозирует постепенный рост безработицы: 3,7% в 2020 году, 3,8% - в 2021-м, 3,9% - в 2022-м.