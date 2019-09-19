ФРС второй раз за два месяца снизил учетную ставку
Об этом говорится на официальном сайте ФРС.
Заметим, это уже второй раз за последние два месяца центробанк США опустил стоимость долларовых займов до минимума с начала 2018 года.
На самом деле ставки Федрезерва будут еще ниже: по операциям на денежном рынке они установлены в диапазоне 1,7-1,8% годовых.
В релизе, объясняя свое решение, ФРС отмечает "риски для экономики со стороны международных событий", намекая на Brexit и торговые войны, но при этом повышает прогноз роста ВВП США с 2,1% до 2,2% (на 2019).
Инфляция остается "умеренной", настаивает ФРС, несмотря на то, что базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоносители) - максимальная с 2008 года и выше целевого уровня (2,1% вместо 2%).
Уровень безработицы в США, по ожиданиям ФРС, в 2019 году составит 3,7% против ранее ожидавшихся 3,6%. В последующие три года регулятор прогнозирует постепенный рост безработицы: 3,7% в 2020 году, 3,8% - в 2021-м, 3,9% - в 2022-м.
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