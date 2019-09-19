Facebook представил приставку для видеозвонков с "умной" камерой
Об этом сообщил представитель Facebook во время демонстрации продукта в Сан-Франциско, передает The Verge.
Устройство предназначено для видеозвонков через Facebook Messenger и WhatsApp. С помощью технологии Smart Camera устройство самостоятельно панорамирует и масштабирует картинку, например, когда пользователь во время разговора перемещается по комнате. Это особенно удобно при разговоре с маленькими детьми, которые постоянно движутся и могут выйти из кадра во время видеочата.
Portal TV подключается к телевизору с помощью порта HDMI. Приставка позволит общаться на самом экране в доме. Чтобы активировать его, нужно сказать "Hey, Portal". Пользователи смогут не только позвонить человеку, но и воспользоваться встроенными эффектами дополненной реальности. Функция Story Time позволит "надеть" различные виртуальные костюмы.
Отмечается, что звонки шифруются от начала и до конца, что дает гарантии, что Facebook не анализирует звонков в рекламных или иных целях.
Компания также позволит пользователям с помощью приставки подключаться к стриминговым сервисам, в том числе Amazon Prime Video, Showtime и CBS All Access.
Устройство появится в продаже 5 ноября и будет стоить $ 149.
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