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Espreso.tvОбществоЕфремову поменяли меру пресечения: с домашнего ареста на личное обязательство

Ефремову поменяли меру пресечения: с домашнего ареста на личное обязательство


фото: segodnya.ua
Обвиняемому в терроризме Александру Ефремову изменили меру пресечения на личное обязательство

Об этом сообщил его адвокат Александра Ефремова Александр Мельников, передает РБК-Украина .

"Суд решил изменить меру пресечения в виде домашнего ареста на меру пресечения в виде личного обязательства. Срок 2 месяца. Если я не ошибаюсь, до 16 ноября", - рассказал Мельников.

Александра Ефремова подозревают в преступлениях по ч. 3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 3 и ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений) УК.

Ефремова задержали 30 июля 2016 в аэропорту "Борисполь", откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

13 января 2017 Ефремова из Киева конвоировали в СИЗО в Старобельске Луганской области.

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