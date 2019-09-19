Двое жителей Черкасс до смерти замучили двух мужчин

19 сентября, 2019, 15:00

Полиция задержала подозреваемых в убийствах, которые спешно собирались покинуть территорию Украины

Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль, передает пресс-служба Нацполиции.

Вчера, 18 сентября, около 2 часов дня, в Смоленского отдела полиции поступило сообщение, что в поле в Смелянском районе, вблизи автодороги "Киев-Знаменка", обнаружены трупы двух мужчин с признаками насильственной смерти. При осмотре на телах пострадавших были обнаружены множественные следы от ударов и колото-резаные раны тела. Создалось впечатление, что пострадавших перед смертью пытали.

По словам Евгения Коваля, работая над установлением лиц, которые могли быть причастны к двойному убийству, полицейские начали отрабатывать ближайший круг общения потерпевших. Также оперативники устанавливали лиц, с которыми у погибших могли быть конфликты.

"Во время проведения оперативных мероприятий мы установили, что к совершению уголовного преступления причастны двое жителей города Черкассы. В дальнейшем установили, что действительно у них был конфликт с потерпевшими. Кроме того, оперативники выяснили, что злоумышленники спешно собираются покинуть территорию страны", - сообщил Евгений Коваль.

Первый заместитель главы Нацполиции добавил, что срочно была спланирована специальная операция.

"Задержали злоумышленников за несколько минут до их выезда из города. В настоящее время с подозреваемыми работают следователи. Работу по раскрытию убийства двух мужчин продолжаем", - сказал Евгений Коваль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.