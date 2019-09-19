Доллар подешевел до 24,67 грн
19 сентября, 2019, 08:52
Американский доллар сбросил в цене 9 копеек
Об этом говорится на сайте НБУ.
Евро подешевел на 4 копейки.
Поэтому в четверг, 19 сентября, 1 евро стоит 27,27 грн.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:
Там $ 1 покупают по 24,68 грн, продают - 24,72 грн.
Евро на черном рынке скупают за 27,15 грн, продают - 27,27 грн.
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