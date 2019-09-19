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Espreso.tvОбществоДоллар подешевел до 24,67 грн

Доллар подешевел до 24,67 грн

Американский доллар сбросил в цене 9 копеек

Об этом говорится на сайте НБУ.

Евро подешевел на 4 копейки.

Поэтому в четверг, 19 сентября, 1 евро стоит 27,27 грн.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на черном рынке:

Там $ 1 покупают по 24,68 грн, продают - 24,72 грн.

Евро на черном рынке скупают за 27,15 грн, продают - 27,27 грн.

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