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Espreso.tvОбществоДень на Донбассе: россияне били из БМП и гранатометов

День на Донбассе: россияне били из БМП и гранатометов

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела.

 

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