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Espreso.tvОбществоЧистая энергетика и зеленый транспорт: украинцы выйдут на международный марш за климат

Чистая энергетика и зеленый транспорт: украинцы выйдут на международный марш за климат

В пятницу, 20 сентября, в 12:00 на Михайловской площади в Киеве состоится Международный марш за климат

Об этом передает Еспресо.TV

Украинская молодежь из 21 города и экологические организации приглашают украинский выйти на улицы, чтобы защитить свое право на безопасную окружающую среду.

Колонна Марша пройдет по центральным улицам Киева - от Михайловской площади через Европейскую до Офиса Президента Украины (улица Банковая, 11).

Под стенами Офиса активисты озвучат требования Марша и вручат соответствующее письмо представителю команды Президента.

Марш поддерживают многочисленные общественные организации и движения, а также известные люди, в частности, The ВЙО, Руслана, Александр Положинский, Yuko, Latexfauna, Ульяна Супрун, Майкл Щур.

Активисты предлагают следующие решения для украинской власти:

  1. 100% чистой энергетики
  2. "Нет" ископаемому топливу
  3. Энергоэффективность - приоритет №1
  4. "Нет" дотациям в животноводство
  5. Зеленом городу - зеленый транспорт
  6. "Нет" однократном пластика

В августе 2018 15-летняя школьница Грета Тунберґ вышла на одиночный пикет в шведский парламент, требуя сохранить климат планеты пригодным для существования. Впоследствии ее инициативу подхватили школьники всего мира. Они каждую пятницу вместо уроков выходили в местные парламенты и муниципалитетов, чтобы спросить: "Почему мы должны учиться ради будущего, если этого будущего может не быть"?

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