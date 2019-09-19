Чистая энергетика и зеленый транспорт: украинцы выйдут на международный марш за климат
Об этом передает Еспресо.TV
Украинская молодежь из 21 города и экологические организации приглашают украинский выйти на улицы, чтобы защитить свое право на безопасную окружающую среду.
Колонна Марша пройдет по центральным улицам Киева - от Михайловской площади через Европейскую до Офиса Президента Украины (улица Банковая, 11).
Под стенами Офиса активисты озвучат требования Марша и вручат соответствующее письмо представителю команды Президента.
Марш поддерживают многочисленные общественные организации и движения, а также известные люди, в частности, The ВЙО, Руслана, Александр Положинский, Yuko, Latexfauna, Ульяна Супрун, Майкл Щур.
Активисты предлагают следующие решения для украинской власти:
- 100% чистой энергетики
- "Нет" ископаемому топливу
- Энергоэффективность - приоритет №1
- "Нет" дотациям в животноводство
- Зеленом городу - зеленый транспорт
- "Нет" однократном пластика
В августе 2018 15-летняя школьница Грета Тунберґ вышла на одиночный пикет в шведский парламент, требуя сохранить климат планеты пригодным для существования. Впоследствии ее инициативу подхватили школьники всего мира. Они каждую пятницу вместо уроков выходили в местные парламенты и муниципалитетов, чтобы спросить: "Почему мы должны учиться ради будущего, если этого будущего может не быть"?
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