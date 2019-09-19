Царские грамоты, рукописи и старопечатные книги: в Киеве представили издание из архивов "Софии Киевской"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Выставку открыли в рамках работы международной научной конференции "Софиевские чтения" (19-20 сентября).
Как заявила генеральный директор заповедника Неля Куковальская, представленные на выставке памятки являются оригиналами, сейчас они хранятся в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, но имеют происхождение из архива и библиотеки монастыря Софии Киевской.
"В 1927 году Софиевские старинные и библиотека были перевезены в Национальную библиотеку Украины для надлежащего хранения и исследования. Среди раритетов, которые с сегодняшнего дня выставлены в Свято-Софийском соборе, отмечу печатную "привилегию польского короля Сигизмунда Первого киевскому митрополиту Иосифу Второму в подтверждение прав Православной церкви : документ выписан 2 июля 1511 г., написан он на староукраинском языке", - рассказала Куковальская.
Также среди представленных на выставке староопечатных книг есть и церковные .
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