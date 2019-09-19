Царские грамоты, рукописи и старопечатные книги: в Киеве представили издание из архивов "Софии Киевской"

19 сентября, 2019, 16:20

В Национальном заповеднике "София Киевская" 19 сентября открылась выставка "Раритеты из библиотеки Софии Киевской XVI-XVIII вв.", на которой представлены царские и патриаршие грамоты, рукописи и старопечатные книги

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Выставку открыли в рамках работы международной научной конференции "Софиевские чтения" (19-20 сентября).

Как заявила генеральный директор заповедника Неля Куковальская, представленные на выставке памятки являются оригиналами, сейчас они хранятся в Институте рукописей Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, но имеют происхождение из архива и библиотеки монастыря Софии Киевской.

"В 1927 году Софиевские старинные и библиотека были перевезены в Национальную библиотеку Украины для надлежащего хранения и исследования. Среди раритетов, которые с сегодняшнего дня выставлены в Свято-Софийском соборе, отмечу печатную "привилегию польского короля Сигизмунда Первого киевскому митрополиту Иосифу Второму в подтверждение прав Православной церкви : документ выписан 2 июля 1511 г., написан он на староукраинском языке", - рассказала Куковальская.

Также среди представленных на выставке староопечатных книг есть и церковные .