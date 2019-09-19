Боевики строят укрепления вдоль линии разведения войск, - ОБСЕ
19 сентября, 2019, 08:45
15 сентября в жилом районе Петровского, вблизи которого планируется разведение сил, СММ ОБСЕ обнаружила новую траншею, которую роют боевики, в 400 м от восточной оконечности участка разведения
Об этом говорится в отчете ОБСЕ .
Протяженность траншеи примерно 240 м, ориентировочно в 400 м к востоку от восточной оконечности участка разведения.
Ориентировочно 900 м северо-восточнее указанной траншеи нашли новую 70-метровую траншею, вырытую вдоль лесополосы, а ориентировочно за 1 км дальше на восток - 2 новых траншеи (протяженностью около 200 м и 660 м).
Примерно в 900 м к северо-западу от этих двух траншей обнаружили недавно построенную позицию из двух траншей (обе протяженностью около 300 м).
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