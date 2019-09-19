Без справок о прописке и составе семьи: в правительстве обещают "искоренить" часть справок

19 сентября, 2019, 09:33

Министр цифровых трансформаций Михаил Федоров считает первоочередными задачами нового министерства отмены справки о регистрации места жительства и справки о составе семьи

Об этом он написал в Facebook.

"Функция формирования политики в сфере админуслуг теперь переходит Министерству цифровых преобразований. Это позволит изменять логику получения административных (социальных, общественных) услуг, а не "оцифровывать совок", - заявил он.

По словам Федорова, министерство планирует "в недалеком будущем" полностью искоренить форму 13 (справка о регистрации места жительства), которые ежегодно выдают более 20 млн раз. А также отменить получение справки о составе семьи.

Министр цифровых трансформаций добавил, что его ведомство займется реализацией инициативы по электронной регистрации документов, связанных с рождением ребенка, еМалятко, запуском автоматических услуг без чиновников (кабинет застройщика) и ускорением работы ЦНАП.