Аваков будет просить суд отдать "минера" моста Метро Белька на поруки и назначить ему минимальное наказание

19 сентября, 2019, 15:04

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для Алексея Белька, который 18 сентября угрожал взорвать столичный мост Метро

Об этом министр написал в Facebook.

"Хочу, чтобы появился шанс у этого человека. Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белька. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и найти себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД", - написал Аваков.