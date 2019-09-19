Аваков будет просить суд отдать "минера" моста Метро Белька на поруки и назначить ему минимальное наказание
19 сентября, 2019, 15:04
Министр внутренних дел Арсен Аваков обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для Алексея Белька, который 18 сентября угрожал взорвать столичный мост Метро
Об этом министр написал в Facebook.
"Хочу, чтобы появился шанс у этого человека. Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью", как он говорит. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белька. О взятии на поруки сержанта. Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и найти себя заново. Ходатайство будет подано от меня лично - министра внутренних дел и командира спецподразделения КОРД", - написал Аваков.
- Напомним, 18 сентября в Киеве мужчина угрожал взорвать мост Метро.
- Полиция установила личность "минера" - 42-летний крымчанин Алексей Белько, который принимал участие в АТО.
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