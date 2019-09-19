Абромавичус назначил себе заместителя

19 сентября, 2019, 16:01

Руководитель концерна "Укроборонпром" Абромавичюс назначил Романа Бондаря своим заместителем по вопросам трансформаций

Об этом сообщает преслужба ведомства.

"В Укроборонпроме Роман возглавит так называемый Центр трансформаций - реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик, внутренних процессов и системы управления бизнесом; начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления", - говорится в сообщении.

До назначения в Укроборонпром Бондарь был управляющим партнером международной компании Odgers Berndtson Ukraine, которая считается одной из крупнейших в мире в области поиска топ-менеджеров и развития лидерства.

Сам Бондарь так прокомментировал свое назначение: "Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразование громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию. Моя мечта - не только обеспечить организационную способность создания конкурентного на мировых рынках продукта, но и восстановить инженерную славу украинского машиностроения"

Ранее Бондарь участвовал в реформе корпоративного управления государственной собственности и государственной службы, в частности, формировал наблюдательные советы Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэнерго, Укргидроэнерго и аэропорта "Борисполь".