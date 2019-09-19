 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАбромавичус назначил себе заместителя

Абромавичус назначил себе заместителя

Руководитель концерна "Укроборонпром" Абромавичюс назначил Романа Бондаря своим заместителем по вопросам трансформаций

Об этом сообщает преслужба ведомства.

"В Укроборонпроме Роман возглавит так называемый Центр трансформаций - реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик, внутренних процессов и системы управления бизнесом; начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления", - говорится в сообщении.

До назначения в Укроборонпром Бондарь был управляющим партнером международной компании Odgers Berndtson Ukraine, которая считается одной из крупнейших в мире в области поиска топ-менеджеров и развития лидерства.

Сам Бондарь так прокомментировал свое назначение: "Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразование громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию. Моя мечта - не только обеспечить организационную способность создания конкурентного на мировых рынках продукта, но и восстановить инженерную славу украинского машиностроения"

Ранее Бондарь участвовал в реформе корпоративного управления государственной собственности и государственной службы, в частности, формировал наблюдательные советы Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэнерго, Укргидроэнерго и аэропорта "Борисполь".

  • Напомним, что 30 августа Абромавичус назначен руководителем "Укроборонпрома".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 сентября, 2019 четверг

больше новостей

19 сентября, 2019 четверг

18 сентября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать