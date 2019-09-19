Абромавичус назначил себе заместителя
Об этом сообщает преслужба ведомства.
"В Укроборонпроме Роман возглавит так называемый Центр трансформаций - реактор изменений корпоративной культуры и управленческих практик, внутренних процессов и системы управления бизнесом; начнет управление эффективностью и введет международные стандарты корпоративного управления", - говорится в сообщении.
До назначения в Укроборонпром Бондарь был управляющим партнером международной компании Odgers Berndtson Ukraine, которая считается одной из крупнейших в мире в области поиска топ-менеджеров и развития лидерства.
Сам Бондарь так прокомментировал свое назначение: "Наша задача в кратчайшие сроки провести преобразование громоздкой структуры в инновационную, гибкую и современную компанию. Моя мечта - не только обеспечить организационную способность создания конкурентного на мировых рынках продукта, но и восстановить инженерную славу украинского машиностроения"
Ранее Бондарь участвовал в реформе корпоративного управления государственной собственности и государственной службы, в частности, формировал наблюдательные советы Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэнерго, Укргидроэнерго и аэропорта "Борисполь".
- Напомним, что 30 августа Абромавичус назначен руководителем "Укроборонпрома".
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