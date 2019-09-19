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Espreso.tvОбщество0-3 градуса: ближайшей ночью вероятные заморозки, - синоптик Наталья Диденко

0-3 градуса: ближайшей ночью вероятные заморозки, - синоптик Наталья Диденко

Ближайшей ночью на Западе, Севере, в Центре и на Востоке Украины местами возможные заморозки - 0-3 градуса

Об этом сообщила синоптик Espreso.TV Наталья Диденко.

Отмечается, что пятница в Украине обещает дождь и холодную погоду. А в западных областях - еще и со штормовым ветром.

В большинстве областей Украины 20 сентября ожидаются периодические дожди, на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах + 3 + 8 градусов.

Ветер в Украине будет северо-западного направления, 5-12 м / с, а в западной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м / с.

В Киеве пятницу ожидается облачной, с дождем и низковат температурой воздуха около +12, +13 градусов. В четверг вечером и ближайшей ночью похолодает до + 7 + 9 градусов. А в ночь на субботу в Киеве похолодает до +3, +4 градусов.

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