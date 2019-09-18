Зеленский провел разговор с вице-президентом США

18 сентября, 2019, 22:32

Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформ и поддержал усилия новой украинской власти

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Владимир Зеленский поблагодарил Майка Пенса за его роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Президент отметил значение поддержки, которую дают США для укрепления обороноспособности и реформ сектора безопасности и обороны.

Стороны зафиксировали существенное развитие сотрудничества государств в сфере энергетики и поддержали ее дальнейшее активное расширение.