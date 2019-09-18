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Espreso.tvОбществоЗеленский провел разговор с вице-президентом США

Зеленский провел разговор с вице-президентом США

Майк Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформ и поддержал усилия новой украинской власти
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
 
Владимир Зеленский поблагодарил Майка Пенса за его роль в принятии решения о продлении программы помощи Украине в сфере безопасности и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.
 
Президент отметил значение поддержки, которую дают США для укрепления обороноспособности и реформ сектора безопасности и обороны.
 
Стороны зафиксировали существенное развитие сотрудничества государств в сфере энергетики и поддержали ее дальнейшее активное расширение.
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