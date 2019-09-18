Зеленский планирует турне по странам Латинской Америки и Африки
18 сентября, 2019, 17:56
Заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что президент Владимир Зеленский планирует посетить страны Латинской Америки и Африки в 2020 году
Об этом сообщает LIGA.net .
"Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки... Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу", - сказал он.
По словам Жовквы, Бразилия уже выражает готовность к организации визита президента Украины.
Жовква отметил, что без внимания президента не останется и Африка.
"Есть инициативы по активизации экономического взаимодействия со странами африканского региона. Такие предложения поступают в Офис президента", - сказал он.
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