Зеленский планирует турне по странам Латинской Америки и Африки

18 сентября, 2019, 17:56

Об этом сообщает LIGA.net .

"Мы будем планировать визиты президента в страны Латинской Америки... Есть страны, которые важны с экономической точки зрения. Это Бразилия, Аргентина, Чили, Перу", - сказал он.

По словам Жовквы, Бразилия уже выражает готовность к организации визита президента Украины.

Жовква отметил, что без внимания президента не останется и Африка.

"Есть инициативы по активизации экономического взаимодействия со странами африканского региона. Такие предложения поступают в Офис президента", - сказал он.