Зеленский назначил экс-секретаря КГГА Резникова представителем по политическим вопросам в Трехсторонней группе
18 сентября, 2019, 15:22
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова на должность представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы
Об этом сообщает сайт президента.
"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.
Алексей Резников - украинский юрист, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года), заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета (с июня 2014 года по декабрь 2015 года), адвокат, заслуженный юрист Украины.
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