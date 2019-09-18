Зеленский назначил экс-секретаря КГГА Резникова представителем по политическим вопросам в Трехсторонней группе

18 сентября, 2019, 15:22

Об этом сообщает сайт президента.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе" уполномочить Резникова Алексея Юрьевича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте указа.

Алексей Резников - украинский юрист, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (с апреля 2016 года по сентябрь 2018 года), заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета (с июня 2014 года по декабрь 2015 года), адвокат, заслуженный юрист Украины.