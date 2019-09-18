Вятрович рассказал, какие проекты будет делать Институт нацпамяти после его отставки
18 сентября, 2019, 20:07
Экс-глава Института нацпамяти получил личное заверение от премьера Гончарука, что важные проекты будут завершены
Об этом Владимир Вятрович сказал на акции благодарности, посвященной его окончанию работы в УИНП, передает Еспресо.TV
Экс-руководитель УИНП отметил, что музей Революции Достоинства и мемориал Героям Небесной сотни - это два масштабных проекта, которые не успели сделать за это время, будут завершены.
"Для меня - это личный долг. В ночь с 10 на 11 декабря, когда я стоял на Институтской под мостом на баррикаде, я пообещал, что здесь появится музей. То, что смогли украинцы во время Евромайдана, должно быть увековечено. Я все равно продолжу работу в этом направлении", - добавил Вятрович.
- Напомним, Владимир Вятрович ушел с должности после пяти с половиной лет работы во главе УИНП. Об этом он объявил сегодня, 18 сентября.
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