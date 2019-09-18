ВВС Бельгии перехватили 4 российских самолета над Балтикой
Об этом говорится в заявлении бельгийских ВВС в Twitter ..
В рамках патрульной миссии НАТО истребители сопровождали два российских ракетоносцы Ту-160 и два истребителя Су-27 вблизи воздушного пространства Балтии.
Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce . #DYK The Tupolev # TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI- Belgian Air Force (@BeAirForce) 17 сентября 2019 г.
В Минобороны РФ заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС.
Полет длился 7:00. В российском военном ведомстве отметили, что во время полета их сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.
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