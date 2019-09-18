ВВС Бельгии перехватили 4 российских самолета над Балтикой

18 сентября, 2019, 10:31

Во вторник, 17 сентября, два истребителя F16 ВВС Бельгии перехватили четыре российских военных самолета в небе над Балтийским морем

Об этом говорится в заявлении бельгийских ВВС в Twitter ..

В рамках патрульной миссии НАТО истребители сопровождали два российских ракетоносцы Ту-160 и два истребителя Су-27 вблизи воздушного пространства Балтии.

Some close ups of a Russian Blackjack from today's interception by the @BeAirForce . #DYK The Tupolev # TU160 Blackjack is a nuclear capable supersonic strategic bomber. It has a range of 12300 km and a maximum speed of twice the speed of sound. #NATO #BAP pic.twitter.com/Xp54adwPuI - Belgian Air Force (@BeAirForce) 17 сентября 2019 г.

В Минобороны РФ заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС.

Полет длился 7:00. В российском военном ведомстве отметили, что во время полета их сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.