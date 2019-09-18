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Espreso.tvМирВВС Бельгии перехватили 4 российских самолета над Балтикой

ВВС Бельгии перехватили 4 российских самолета над Балтикой


фото: mil.be
Во вторник, 17 сентября, два истребителя F16 ВВС Бельгии перехватили четыре российских военных самолета в небе над Балтийским морем

Об этом говорится в заявлении бельгийских ВВС в Twitter ..

В рамках патрульной миссии НАТО истребители сопровождали два российских ракетоносцы Ту-160 и два истребителя Су-27 вблизи воздушного пространства Балтии.

 

В Минобороны РФ заявили, что два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, передает ТАСС.

Полет длился 7:00. В российском военном ведомстве отметили, что во время полета их сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

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